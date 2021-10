Plastik – Das krisenfeste Problem

Greenpeace setzt sich seit Jahren immer auf die Spur des Verpackungsmülls. Wohin wird er gebracht? Welche Wege nimmt er bis zum Bestimmungsort? Und läuft dabei alles "sauber" ab? "Terra Xpress" ist dabei, wenn die Umweltschützer so einige unerwarteten Dinge aufdecken.



Plastik und besonders seine Inhaltsstoffe sind schon seit Jahren immer wieder in der Diskussion gesundheitsschädlich zu sein. "Terra Xpress" darf einen Blick in das Umweltgedächtnis von Deutschland werfen, das in einem Bunker gut abgeschirmt lagert. Wie hat sich die Menge potenzieller Gefahrstoffe in den vergangenen Jahrzehnten verändert?



Gerade die möglichen Gefahren lassen immer wieder Menschen umdenken. So auch eine Familie, die für sich in Kunststoffverpackungen eine reale Gesundheitsgefährdung sieht. Ganz abgesehen von den Verpackungen selbst, die die Gelben Säcke füllen. Deshalb beschließt die Familie Plastikverpackungen aus ihrem Leben zu verbannen. "Terra Xpress" ist dabei, wenn daraus sogar eine Geschäftsidee wird.



Und "Terra Xpress" trifft auf den Betreiber eines Recycling-Betriebs, der ganz klar Probleme beim Recycling benennt.