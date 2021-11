Powermenschen: Was sie stark macht

Als der zweijährige Maddox Marsollek mehrstellige Zahlen benennt, sind die Eltern erstaunt. Inzwischen füllt der Siebenjährige als Wunderkind am Flügel Konzerthäuser. "Terra Xpress" fragt nach: Werden solche Talente willkürlich von der Natur vergeben, oder muss in der Familie Potenzial vorhanden sein? Was Maddox von vielen anderen Kindern unterscheidet: Lernen, üben, sich verbessern - all das empfindet er nicht als Anstrengung.



Ernö Cserhalmi ist mit 82 Jahren der wahrscheinlich älteste Altenpfleger-Azubi Deutschlands. Bald stehen seine Prüfungen an, dafür muss er noch einmal richtig büffeln. Doch er will es unbedingt schaffen. Die 90-jährige Läuferin Melitta Czerwenka-Nagel unterbietet im Oktober 2021 den aktuellen Weltrekord über 1500 Meter um eine Minute und hält nun elf Weltrekorde.



Ungewöhnliche Powermenschen, die in einem Alter durchstarten, in dem die meisten anderen es langsamer angehen lassen wollen oder müssen. Was hat es damit auf sich - wie groß ist der Einfluss, den man auf seine körperliche und mentale Fitness hat?