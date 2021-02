Streit ums Wasser und wem gehört der Schatz

Landwirt Joe Bayer in seinem Nutzhanf-Feld. Er weiß, die Pflanze ist vielseitig einsetzbar und in Form von CBD-Öl hat sie auch heilsame Wirkung. Dennoch unterliegt der Anbau hohen Auflagen.

Den Betreibern einer Hanf-Bar wird Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Der Grund: Sie verkaufen Hanfblütentee. Da es sich dabei um Nutz-Hanf handele, seien die Mengen an THC, die einen Rausch auslösen können, zwar gering, dennoch hätten die Betreiber der Bar illegal gehandelt, da sie ihre Kunden getäuscht hätten. Dabei waren sich die beiden Männer sicher, nichts Illegales getan zu haben. Nutz-Hanf ist sogar im Trend und in Form von CBD-Öl in Drogerien frei verkäuflich. Medizinisch werden Cannabinoide sogar in der Schmerztherapie eingesetzt. Das erfährt auch ein Landwirt in Bayern, der an chronischen Bauchschmerzen leidet. Das Mittel hilft ihm, und er kann seinen Vater überzeugen, Nutz-Hanf anzubauen. Doch auch das ruft die Staatsanwaltschaft auf den Plan.



Die Gier nach dem Schatz: In Mittelfranken meldet ein Landwirt, dass Sondengänger auf seinen Feldern unterwegs seien. Er weiß, wer in Bayern etwas im Boden findet, muss es per Gesetz sofort dem Denkmalamt vorlegen. Ansonsten macht man sich strafbar. Doch die meisten Sondengänger halten sich nicht daran. Tatsächlich haben holländische Raubgräber richtig fette Beute gemacht. Nur mit einer List gelingt es einem Denkmalpfleger, dass die Fundstücke nicht ins Ausland gelangen. Spektakulär auch der Fall eines Raubgräbers, der gerade in Merseburg verurteilt wurde. Er hat einen über 3000 Jahre alten Bronzeschatz gefunden und im Internet zum Verkauf angeboten. "Terra Xpress" über dunkle Machenschaften von Sondengängern und Raubgräbern.