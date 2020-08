Zurück in die Heimat und der Ansturm der Stadtschweine Dreiteilige Erlebnisreise

Morschenich, ein Ort im ursprünglich geplanten Braunkohle-Abbaugebiet des Tagebaus Hambach. Die meisten Bewohner sind schon seit Jahren weg, Morschenich wurde zum Geisterdorf. Doch 2020 die kleine Sensation: Der Ort wird doch nicht weggebaggert. Und eine Familie will jetzt in ihre alte Heimat und in ihr altes Haus zurück.



Klassische Landwirte stehen immer mehr unter Druck. Der gnadenlose Wettbewerb einer am Export orientierten Agrarwirtschaft nimmt immer mehr Höfen die Existenz. Deshalb können sich gerade kleinere Familienbetriebe nur über Wasser halten, wenn sie sich vergrößern. Aber die Bodenpreise in Brandenburg steigen und steigen. Doch es gibt Initiativen und kleine Start-ups, die mit ungewöhnlichen Mitteln dagegen ankämpfen.