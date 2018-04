Die Tagesordnung zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.



Die Anwesenheitsliste zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.



Die Zusammenfassung der wesentlichen Ergebnisse können Sie hier (PDF) einsehen.



Den Tätigkeitsbericht des Intendanten zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.



Den Beschwerdebericht zur Sitzung können Sie hier (PDF) einsehen.



Gutachten zum Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im ZDF-Fernsehrat vorgestellt - Intendant Bellut: "Die Gesellschaft braucht unabhängige Medien" (Pressemitteilung)

"Legitimation und Auftrag des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Zeiten der Cloud"

Das Gutachten (PDF)

Zusammenfassung des Gutachtens



ZDF-"heute-journal" ist Deutschlands erfolgreichstes Nachrichtenmagazin - Intendant Bellut: "heute"-Familie punktet mit kompetentem Programm (Pressemitteilung)



ZDF-Nachhaltigkeitsbericht zu gesellschaftlichem Engagement und unternehmerischer Verantwortung (Pressemitteilung)



Frauenanteil in ZDF-Leitungsfunktionen erneut gestiegen (Pressemitteilung)



KiKA bei Vorschulkindern am beliebtesten - ZDF-Intendant Bellut: hohe Akzeptanz durch Programmqualität (Pressemitteilung)