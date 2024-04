NANO vom 24. April 2024: Wie sicher sind Trisomie Bluttests?

Ein prominentes Beispiel für Biopiraterie ist das Süßungsmittel Stevia. Die Pai Tavytera, eine indigene Volksgruppe in Paraguay und Brasilien, wusste um die Wirkung, nutzte die Pflanze und baute sie an. Doch das einstige Land der rund 15.000 Pai Tavytera in Paraguay gehört heute Großgrundbesitzern, und Stevia ist als Wildpflanze in ihrem Ursprungsgebiet fast ausgestorben. Das Geschäft mit der Pflanze machen Konzerne. Mit einem internationalen Vertrag will die UN nun die sogenannte Bio-Piraterie eindämmen und traditionelles Wissen besser schützen.