Terror, AfD und die Wahl

(Starke Regenfälle in und oberhalb von Brienz in der Schweiz haben am 12. August den Mühlebach im Dorf über die Ufer treten lassen und mit Gesteinsbrocken, Holz und Schlamm überzogen. Dabei dachte man, dass Brienz gut gerüstet ist. Denn nach dem Jahrhunderthochwasser von 2005 hat die Gemeinde aufgerüstet. Doch offenbar reicht das nicht. Es stellt sich die Frage wie viel Schutz man sich in den Bergregionen, die besonders von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, leisten kann und will.