Zukunftsklage: Alle Menschen benötigen Schutz

Nicht alle Menschen in Deutschland können sich gleichermaßen gegen die Folgen des Klimawandels schützen – Klimaschutz ist also auch eine Sache der Gerechtigkeit. Eine aktuelle Studie des New Climate Institutes rechnet vor, mit welchen drastischen gesellschaftlichen Einschnitten wir in nur wenigen Jahren rechnen müssen, wenn wir unsere Klimaziele bis 2030 nicht einhalten. Dazu gehören unter anderem Fahrverbote und stark steigende Preise für Mobilität und vielerlei Konsumgüter durch einen steigenden CO2-Preis. Dies führt dazu, dass Menschen mit niedrigem Einkommen und vor allem jene mit besonderen Bedürfnissen in ihrer Freiheit stark beschnitten werden. Dagegen klagen nun mehrere 10.000 Menschen, die Jüngsten sind erstmalig nur 14 Jahre alt.