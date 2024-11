Wetterextreme nehmen zu und die Windsysteme der Erde sind maßgeblich daran beteiligt. Immer häufiger führen sie Unmengen an Niederschlag in allen Formen mit sich. Oder sie bringen gar keinen Regen. Weltweit arbeiten Wissenschaftler daran, die Windbewegungen auf der Erde besser zu verstehen. So untersucht Christof Lüpkes vom Alfred-Wegener-Institut auf Spitzbergen die Änderungen von Luftmassen in der Arktis und deren Bedeutung für das Klima in Mitteleuropa. Ziel ist es, die weltweit erhobenen Wetterdaten für ein globales Konzept zu nutzen, dem Global Greenhouse Gas Watch.