Dreiviertel der weltweiten Population der kleinen Flamingos lebt in Ostafrika, über eine Million Vögel versammeln sich zum Fressen und Balzen an Seen. Da die Seen jedoch immer öfter auf Rekordhöhen steigen, haben Forschende herausgefunden, dass sie weniger von den einzigartigen Algen produzieren, von denen Flamingos abhängig sind, was eine ohnehin rückläufige Art gefährdet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Kenya Wildlife Service versuchen jetzt, die benötigten Algen und damit Futter für die Flamingos im Labor zu züchten.