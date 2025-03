Das ist in vielen Ländern schon Alltag, in Deutschland, Österreich und der Schweiz aber noch nicht einheitlich geregelt. Dabei deuten Studien und Erfahrungen darauf hin, dass ein Handyverbot an Schulen viele positive Effekte mit sich bringt. An einer High School im Bundesstaat New York wird deutlich, wie sich der Schulalltag und das Lernen ohne Handy verbessern kann.