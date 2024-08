Und da ist einiges los: Die jungen Männer sind bei der Geburt dabei - die anders läuft als geplant. In den Folgemonaten müssen Daniel und Julian ihre neue Rolle zwischen Beruf und Vater sein finden. Und aus der Partnerschaft wird eine Dreierbeziehung, die die Papas auf die Probe stellt.



Daniel und Amelies Wunschkind kommt per Kaiserschnitt zu früh auf die Welt und muss deswegen noch wochenlang alleine im Krankenhaus bleiben. Die Freude ist deshalb riesig, als Marlo nach Hause darf und die drei endlich ins Familienleben starten können.



Der kleine Marlo liebt alles, was Räder hat und fährt sogar mit zum Hockenheimring, wo sein Vater seine große Leidenschaft, das Motorradfahren, auslebt. Daniel nimmt zwei Monate Elternzeit und muss feststellen: Die intensive Zeit mit seinem Sohn ist zwar toll, aber ein Rollentausch mit seiner Frau Amelie kommt für ihn nicht infrage. Amelie hingegen tut sich schwer mit Daniels langen Arbeitstagen, denn er bekommt wenig mit von seinem Kind, und sie ist viel alleine. Das belastet die Beziehung. Schließlich steht auch der lang geplante Umzug in Amelies Elternhaus auf der Kippe.



Julian ist bei der Geburt mehr gefordert, als er sich ausgemalt hat: Seine Freundin Gitta und er schaffen es nicht mehr ins Geburtshaus, und Tochter Mine kommt zu Hause zur Welt. Das Wochenbett nimmt Julian sehr ernst, er kümmert sich um Kind und Haushalt und versucht, Gitta so gut es geht zu unterstützen. Dennoch spürt er die Last der neuen Verantwortung, macht sich viele Sorgen um Tochter Mine und hat Angst, im Ernstfall nicht gut genug vorbereitet zu sein. Bei Arztterminen ist er deshalb immer dabei und besucht extra einen Erste-Hilfe-Kurs fürs Babys.



Um finanziell über die Runden zu kommen, muss Julian oft 60 Stunden in der Woche arbeiten. Das begonnene Studium lässt er erst einmal schleifen. Bevor die Familie ins zweite Jahr startet, planen sie ihren ersten Familienurlaub mit dem selbst umgebauten Van.