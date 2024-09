Es fließen Tränen, und nicht alle wagen den Sprung aus 4000 Metern Höhe. Am Nachmittag, als die großen Emotionen einigermaßen abgeflaut sind, findet sich die WG auf einem Friedhof wieder. Ein schaurigschöner Ort, um über das zu sprechen, was nach dem irdischen Leben auf uns wartet (oder auch nicht). Glauben die Protagonist*innen an die menschliche Seele? Wiedergeburt? Himmel und Hölle? Und daran, dass etwas Göttliches über alle Nichtgläubigen richten wird? An ihrem letzten Abend in der Glaubens-WG lädt Lars die Runde ein, mit ihm den Shabbat zu feiern. Im Rückblick auf die vergangenen Tage wird es feinfühlig-emotional. Josi erhebt am Ende des Tages ihr Glas: “Das ist der schönste religiöse Tag meines Lebens!”