12. Mai 1670 Geburt von Friedrich August ("Der Starke")

27. April 1694 August der Starke wird Kurfürst von Sachsen

2. Juni 1697 August tritt zum Katholizismus über115. September 1697 August der Starke wird als August II. zum König von Polen gekrönt

1700 Beginn des Großen Nordischen Krieges der Verbündeten Sachsen-Polen, Dänemark und Russland gegen Schweden

7. Dezember 1704 August verliebt sich in Anna Constantia Gräfin von Cosel

23. Januar 1710 August der Starke verfügt die Errichtung der Porzellanmanufaktur in MeißenWeihnachten 1716 August lässt die Cosel auf der Festung Stolpen gefangen setzen26. Juni 1726 Grundsteinlegung der Frauenkirche in Dresden1. Februar 1733 August stirbt in Warschau



Ausführliche Chronik zu "August der Starke und die Liebe"