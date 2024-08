Die Öko-Challenge: Geht nachhaltig auch günstig?

André und Bianca leben mit ihren drei Kindern, Philipp (16), Summer (15) und Yannik (14) in einem Mehrfamilienhaus in Zülpich. Um ihren Kindern eine sichere Zukunft zu bieten, möchten die Eltern mehr Bewusstsein für die Umwelt in ihren Alltag integrieren. Doch das ist leichter gesagt als getan.



Obwohl der Wille da ist, scheiterte es bisher an der Umsetzung. Im Hause Wolter herrscht die Überzeugung, dass Nachhaltigkeit teuer ist. Und wenn es um Geld geht, schwindet die Motivation zur Veränderung schnell. Daher wird wenig darauf geachtet, dass sich jede Menge Plastik ansammelt. Doch die "Plastik-Piraten"-Familie will das jetzt ändern.



Seit zwei Jahren sind Nachhaltigkeit und Klimawandel wichtige Themen für die Familie aus dem Rheinland. Der traurige Anlass dafür war das verheerende Hochwasser 2021 im Ahrtal, bei dem André seine Mutter verlor. Seitdem nimmt er den Klimawandel und dessen Folgen sehr ernst und möchte verhindern, dass andere ähnliches Leid erfahren müssen. Der Wille, nachhaltiger zu leben, ist vorhanden – es fehlt ihnen aber das nötige Know-how. Ihr Ziel: etwas für das Klima tun und dabei Geld sparen.



Ein spannender Fall für das Duo Anni Dunkelmann und Achim Sam. Die Journalistin und der Ernährungsexperte besuchen die Familie in der idyllischen Voreifel und geben wertvolle Tipps, wie die Wolters sowohl die Umwelt schonen als auch Geld sparen können. Wird es ihnen gelingen, die "Plastik-Piraten"-Familie sicher in den Hafen der Nachhaltigkeit zu navigieren? Werden die Wolters die Öko-Challenge gewinnen?