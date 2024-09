Illegale Deals mit dem "Idiotentest"?

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt seit Anfang 2024 gegen das Unternehmen "MPU King". Der Vorwurf: Die Firma soll gefälschte Abstinenzbescheinigungen an ihre Kunden verkauft haben, die diese dann bei den Führerscheinstellen vorlegten.



Dank der Unterstützung prominenter Rapper wurde "MPU King" in den vergangenen Jahren zu einem der schillerndsten MPU-Beratungsanbieter der Branche – mit Filialen in allen Regionen Deutschlands. Auf Social Media warben unter anderen Haftbefehl, Massiv, Veysel und Manuellsen dafür.



"Die Spur" zeigt, wie das Geschäftsmodell von "MPU King" funktioniert hat. Die Reporter Maike von Galen und Benjamin Braun decken auf, dass Gründer Deniz K. nicht zum ersten Mal wegen Urkundenfälschung bei der MPU ins Visier der Ermittlungsbehörden geraten ist.



Experten halten das System der MPU generell für betrugsanfällig. Der Frankfurter Rechtsanwalt Ulrich Warncke hat die Nebenklage im Prozess gegen einen Autofahrer vertreten, der gleich dreimal zur MPU musste und in Frankfurt im Jahr 2020 mit seinem SUV zwei Menschen getötet hat. Sein Eindruck von der MPU: "Tatsächlich ist es eine gut geölte Maschinerie für Leute, die Geld haben, jederzeit wieder an ihren Führerschein zu kommen."



