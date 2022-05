Xavier Naidoo - Comeback eines Verschwörungs-Stars?

Die Doku ist schon jetzt in der ZDFmediathek zu sehen und zeigt: Naidoo ist über zwei Jahrzehnte hinweg in den Verschwörungssumpf abgeglitten, hat immer extremere Positionen vertreten – und in die Mitte der Gesellschaft gebracht. Denn mit über 100.000 Abonnenten hat Naidoos Kanal auf der Plattform eine der größten Reichweiten im deutschsprachigen Raum. Und er führt Naidoos Fans in die dunkelsten Ecken der Plattform, wie Datenanalyst Josef Holnburger zeigt.



Zwar hat sich Naidoo vor den Augen der Öffentlichkeit und damit auch vor den Augen der Musikszene radikalisiert. Doch diese bleibt auffallend still, wenn es um die Person Naidoo geht. Smudo von den "Fantastischen Vier" ist einer der wenigen, der Position bezieht und einräumt: "Ich habe das für einen spinnerten, bekifften Quatsch gehalten und habe das unterschätzt."



Warum ist die Szene so verschlossen? Wie wichtig ist Naidoo, den allein auf Spotify monatlich über eine halbe Million Menschen hören, für die Unterhaltungsbranche? Und wird seine Distanzierung reichen, um Naidoo zu rehabilitieren? Unsere Recherchen zeigen auch, dass im Hintergrund schon lange an seinem Comeback gearbeitet wird.



"Die Spur" ist das erste Doku-Format im deutschen Fernsehen, das sich der forensischen Aufarbeitung von gesellschaftspolitischen Themen und Ereignissen widmet. Ein Recherche-Team rekonstruiert Geschichten und Missstände. Die Hosts sind vor Ort und recherchieren mit allen verfügbaren Mitteln: investigativ, datengetrieben und digital.



Mehr unter diespur.zdf.de