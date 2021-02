Das Geld wird knapp, die Zeit wird eng

So wie die 90-jährige Lieselotte Tamke. Ihr Mann ist vor fünf Jahren gestorben, Enkel und Urenkel wollen sie nicht anstecken. "Die Einsamkeit, die kann man nicht beschreiben", sagt sie. So vergehen ihre Tage.



In einer Reportage aus dem idyllischen Heidestädtchen Schneverdingen zeigt Reporter Markus Haist, wie Corona an der Existenz nagt, Pläne und Träume zerstört und wie Menschen versuchen, damit klarzukommen.