Gib Frieden eine Chance

Vor dem Ausbruch des Kriegs in Gaza: Danilo über den Dächern der Jerusalemer Altstadt.

Quelle: ZDF/Thomas Beckmann, ifage

Bis August 2023 macht Danilo (23) ein Freiwilliges Soziales Jahr in Jerusalem. Auslöser ist eine Lebenskrise des jungen Berliners. Er absolviert seinen Friedensdienst am Jerusalemer St. Louis French Hospital. Bei der Betreuung der Patienten werden deren kulturelle, kommunale und religiöse Unterschiede berücksichtigt. Emad, ein palästinensischer Pfleger, nimmt Danilo "an die Hand". Die beiden freunden sich an. Danilo lernt, mit Krankheit, Leid und Tod umzugehen, und versucht, sich auf alle Patienten einzulassen, ihnen mit Mitgefühl und Herzlichkeit zu begegnen. Die Arbeit berührt den gläubigen Christen tief: Danilo richtet sein Leben neu aus, der Klimatechniker will Krankenpfleger werden.



Dann erfolgt der Terrorangriff der Hamas gegen Israel am 7. Oktober 2023, der die Welt erschüttert. Danilo, erst seit wenigen Wochen wieder in Berlin, kann seine Gefühle kaum in Worte fassen, so sehr belastet ihn die entfesselte Gewalt. Mit Emad hält er weiter Kontakt – sie skypen regelmäßig miteinander. Danilos Zeit in Israel war im Vergleich zu heute friedlich. Im St. Louis French Hospital hat er erfahren, wie auch in einer Konfliktregion Frieden im Kleinen gelebt werden kann. Ist das angesichts des aktuellen Krieges jetzt alles obsolet?