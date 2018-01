Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Delfine

Doch in unserem Film geht es nicht nur um den Umgang des Menschen mit dem Meer. Es geht auch um unseren Umgang mit den Tieren selbst. Den Luxus mit Delfinen zu schwimmen oder Orcas in ihrem natürlichen Lebensraum näher zu kommen, hat natürlich nicht jeder. Für manche sind daher Zoos mit Delfinarien eine Alternative - wie der Tiergarten Nürnberg oder der Loro Park auf Teneriffa. Doch nach allem, was wir bisher über die Meeressäuger gelernt haben - ihre komplexen sozialen Verbände, ihre enorme Intelligenz, ihr Bewegungsdrang – kann ich mir noch weniger als zuvor vorstellen, dass eine artgerechte Haltung von Delfinen in Zoos überhaupt möglich ist. Delfinarien, soviel steht fest, sind ein Garant für Zank – seit jeher. Es gibt Befürworter und Gegner, die sich radikal gegenüberstehen und ihre Position verteidigen. Nur aufeinander zugehen scheint unmöglich. Deswegen will ich da einen ersten Schritt machen. Mir ist klar, dass ich mich (gerade in meiner Position) auf dünnem Eis bewege, aber wenn man etwas bewegen will, muss man sich eben auch mal selbst bewegen. Bereit für Dialog und Argumente der Gegenseite sein. Lassen Sie sich überraschen.



Ich hoffe sehr, dass wir mit unserem Film zum Nachdenken anregen. Denn egal ob es um die Überfischung und Verschmutzung der Meere geht oder die Haltung von Delfinen in Gefangenschaft – am Ende haben wir Konsumenten es in der Hand.





Bericht von Hannes Janicke

Bildquelle: ZDF/Markus Strobel