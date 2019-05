Hannes Jaenicke: Im Einsatz für Vögel

Warum müssen jetzt Vögel bei uns ums Überleben kämpfen? Wie konnte es so weit kommen? Hannes Jaenicke trifft sich mit Deutschlands renommiertestem Vogelforscher Professor Peter Berthold am Bodensee. Der Wissenschaftler zeichnet ein beunruhigendes Bild: "Wenn man es auf einen menschlichen Patienten überträgt, dann leiden Vögel an einer lebensbedrohlichen Erkrankung."