Skandinaviens versteckte Paradiese

Unser erster Drehort liegt im hohen Norden Skandinaviens, in Schwedisch Lappland. Von Kiruna aus führt nur eine einzige, schmale Straße in den rund 70 Kilometer entfernten Ort Nikkaluokta. Bei unserer Ankunft ist es bereits Nacht, die Luft ist eisig und wir können nur erahnen, wo wir hier gelandet sind. Umso mehr sind wir am nächsten Morgen beeindruckt: Der Ort besteht nur aus wenigen, verstreut liegenden Holzhäusern, alles ist verschneit und wir blicken bei strahlendem Sonnenschein in eine weite, weiße Schneelandschaft mit mächtigen Gipfeln in der Ferne. Nikkaluokta, einst von einem samischen Rentierzüchter gegründet, gilt als Tor zum Kebnekaise, dem höchsten Berg Schwedens mit über 2.000 Metern. Wir sind aber nicht wegen des Berges und der Rentiere hier, sondern wegen der Elche.



Im Rahmen eines Forschungsprojektes sollen einzelne Tiere mit GPS-Halsbändern ausgestattet werden. Ihr Wanderverhalten soll genauer untersucht werden. Wir starten mit unseren Wissenschaftlern im Helikopter und erblicken schon bald die ersten Elche. In der weißen Landschaft sind die majestätischen Tiere gut zu erkennen. Wir beobachten, wie geschickt sie sich mit ihren langen Beinen durch den tiefen Schnee bewegen. Nachdem einer der Wissenschaftler ein Tier aus der Luft narkotisiert hat, kämpfen wir uns Minuten später, wenig geschickt, durch den meterhohen Schnee zu dem betäubten Elch. Die Forscher arbeiten ruhig und routiniert, um das Tier nicht zusätzlichem Stress auszusetzen. Wir sind einfach nur fasziniert, diesem mächtigen, wunderschönen Tier so nahe zu sein. Nach rund 15 Minuten erhält der Elch ein Gegenmittel, wacht langsam auf und sucht dann schnell das Weite.



Unser nächstes Ziel erreichen wir mit dem Boot. Es ist eine Insel im riesigen Saimaa-Seengebiet im Südosten Finnlands. Der See, ein Labyrinth aus tausenden von Inseln, ist Heimat der äußerst seltenen Saimaa-Ringelrobbe. Gerade mal geschätzte 380 Tiere gibt es noch, sie sind die letzten ihrer Art. Mit Wissenschaftlern der Universität Ostfinnland sind wir auf Kokonsaari, einer Insel im Herzen von Saimaa, verabredet. Unsere Unterkunft für die nächsten Tage ist ein typisch finnisches Holzhaus am Seeufer, das früher als Gemeindehaus und Tanzsaal genutzt wurde. Heute dient es den Forschern als Basiscamp für ihre Arbeit „im Feld“. Wo früher gefeiert und getanzt wurde breiten wir am Abend unsere Schlafsäcke aus. Es hat ein bisschen was von Klassenfahrt, spartanisch, aber gemütlich.



Am nächsten Morgen liegt dichter Nebel über dem See. Die Stimmung ist mystisch, aber wir sind ein bisschen in Sorge, ob wir überhaupt drehen können. Denn wir sehen fast nichts. Es dauert einige Zeit, bis es aufklart und wir mit den Booten auf den See hinausfahren können. Die Landschaft, die sich uns dort offenbart, ist atemberaubend schön: ein Meer aus Inseln zwischen riesigen Wasserflächen. Einige Inseln sind winzig klein mit nur einem Baum, andere dichter bewaldet mit flachen, abgerundeten Felsen im Uferbereich. Mit unseren Forschern gehen wir an verschiedenen Stellen an Land. Sie installieren Wildkameras oder überprüfen sie nach neuen Aufnahmen. Außer uns scheint niemand unterwegs zu sein. Wir begegnen keiner Menschenseele und genießen die Stille und Einsamkeit dieses finnischen Inselparadieses. Und dann erblicken wir tatsächlich einige Ringelrobben beim Sonnenbad auf den Felsen! Wir sind glücklich über den perfekten Abschluss des Tages.



Hoch hinaus geht es im Südwesten Skandinaviens, dieses Mal mit der Bahn. Zwischen Hardangervidda- und Hallingskarvet-Nationalpark liegt auf 1222 Meter Höhe der kleine Ort Finse. Er ist nur mit dem Zug zu erreichen. Bei der Ankunft steigt man in Europas höchstgelegenem Bahnhof aus. Hier auf der Hochebene, etwa 300 Kilometer westlich von Oslo, herrscht Ende Mai noch Winter. Zum Glück haben wir die richtigen Klamotten im Gepäck.



In der Region um Finse wurden im Rahmen eines speziellen Zucht- und Auswilderungsprogrammes der Regierung seit 2010 wieder Polarfüchse angesiedelt. Um 1930 gab es in Norwegen, Schweden und Finnland fast keine Eisfüchse mehr.



Zwei Nationalpark-Ranger kümmern sich im Auftrag der norwegischen Umweltbehörde um die Versorgung der ausgewilderten Tiere. Auf ihren Schneemobilen nehmen uns die beiden mit auf ihrer Tour zu den Füchsen. In der kalten Jahreszeit werden sie regelmäßig mit Futter versorgt. Wir sind froh, so sicher durch diese unwirtliche Gegend gefahren zu werden. Extrem routiniert steuern die beiden ihre Fahrzeuge durch die Landschaft. Sie wissen genau, wo Seen oder Flüsse liegen, die unter Eis und Schnee mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen sind, aber an einigen Stellen schon auftauen und einbrechen könnten. Die Landschaft auf der Hochebene erinnert an eine Mondlandschaft, überall ragen Felsen aus dem Eis hervor, es ist menschenleer. Doch so rau die Gegend erscheint, so schön ist sie auch. Ein faszinierender Ort. Trotzdem sind wir am Abend froh, wieder zurück in unserer gemütlichen Hütte zu sein und mit warmen Füßen vor dem Kaminfeuer zu sitzen.

Bildquelle: ZDF/Jürgen Heck