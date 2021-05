Schwierige Kinder, die von Heim zu Heim weitergereicht werden: Solche Brüche erzeugen ‎mitunter Systemsprenger, sagen Intensivpädagoge Baumann und Kinderpsychologe Rücker. ‎

Menno Baumann: Jugendamt-Mitarbeiter bearbeiten zwischen 40 und 80 Fällen, je nach Jugendamt – die haben nicht die Chance, sich stundenlang mit der Frage zu beschäftigen, was dieser junge Mensch braucht, sondern die müssen in so einem Moment, wenn ein junger Mensch in Obhut genommen werden muss, müssen die hier und jetzt eine Entscheidung treffen. Und da fehlen mir einfach so ein bisschen diese Zeitschleifen, die wir uns nehmen, um einfach gute und seriöse Entscheidungen für die Kinder zu treffen - und vor allem mit den Kindern auch zu treffen.