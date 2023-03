Wenn das Unmögliche wahr wird - Wie Wunder unser Leben verändern

Wann haben Sie das letzte Mal ein Wunder erlebt?



Wunder – das ist für mich erstmal ein großes Wort. Da erstarre ich. Was ist ein Wunder? Ich denke dabei gar nicht an Übernatürliches oder Unwahrscheinliches, sondern eher an Dinge im Leben, die uns wie ein Wunder vorkommen. Klar, wer denkt bei der Geburt eines Menschen nicht an ein Wunder. Das große biologische Wunder, der Klassiker. Ging mir offen gestanden auch so, als ich unsere Tochter geboren habe. Es war für mich tatsächlich das bisher größte Wunder in meinem Leben. Ich glaube, das sagen bestimmt die meisten Eltern.



Glauben Sie an Wunder?



Nicht in einem religiösen Sinne. Ich bin kein gläubiger Mensch. Aber ich freue mich natürlich auch, wenn etwas unmöglich Erscheinendes wirklich passiert, also wenn es etwas Gutes ist. Ich kann absolut nachempfinden, wie religiöse Menschen an Wunder glauben können. Wer an etwas Höheres glaubt, der glaubt wahrscheinlich auch leichter an Wunder. Erstaunlich ist auch, was besondere Orte dabei für eine Rolle spielen können. Bei Lourdes, wo uns die Doku unter anderem hinführt, ist vielleicht gar nicht so sehr die Legende um die Marienerscheinung das Entscheidende, sondern dass Menschen – übrigens Gläubige wie Nichtgläubige – dorthin pilgern, um die Energie dieses Ortes in sich aufzunehmen. Aus ähnlichen Motiven suchen Menschen ja auch Kraftorte in der Natur auf.



Welchen Fragen gehen Sie in der Doku nach?



Bei den Menschen, die wir in der Doku kennenlernen, bei den Geschichten, denen wir nachspüren, ist besonders spannend zu sehen, wie stark uns Hoffnung machen kann. Auf etwas zu hoffen, das nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit nicht passiert und wir genau das aber trotzdem tun, eben trotzdem darauf zu hoffen, ist eine menschliche Gabe, die offenbar ungeahnte Kräfte freisetzt. Und besonders schön ist, wenn dann überraschend eben doch noch etwas Wunderbares passiert. Gerade in dem Zusammenhang war es für mich übrigens besonders lehrreich, mich mit dem Psychologen Leon Windscheid und der Theologin Carolin Hohmann austauschen zu dürfen. Spannend, was die beiden zu solchen Fragen aus ihrer jeweiligen fachlichen Sicht sagen.



Was hat sie besonders beeindruckt?



Anne hat mich mit ihrer unglaublichen Geschichte sehr beeindruckt. Das ist genau so ein Hoffen trotz aller Widrigkeiten. Sie hat einen so schlimmen Leidensweg hinter sich gebracht, wie er schlimmer nicht hätte sein können. Erst eine Krebsdiagnose, dann Corona, dann im Zuge der Chemos Nierenversagen, Sepsis und eine Lungenentzündung. Die Ärzte wollten sie ins künstliche Koma versetzen. Ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass sie das alles bis jetzt durchgestanden hat und dass sie die Hoffnung nicht aufgegeben hat. Was ihr dann geholfen hat und wie sie davon erzählt, das hat mich wirklich, wie gesagt, sehr beeindruckt.



Was erscheint unmöglich, aber wünschenswert: Worauf hoffen Sie?



Wem gehen bei so einer Frage nicht gleich die ganzen Kriege durch den Kopf, vor allem bei uns vor der Haustür dieser schreckliche Krieg in der Ukraine. Da erscheint es sehr naiv und auch irgendwie nicht angemessen zu sagen, ich hoffe auf ein Wunder. Aber trotzdem tut man es irgendwie doch. Oder?



Die Fragen stellte Harald Hamm