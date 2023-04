Hannes Jaenicke im Einsatz

Hannes Jaenicke wurde 1960 in Frankfurt am Main geboren und verbrachte einen Teil seiner Kindheit in den USA. Er absolvierte seine Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien. 1984 erlebte er seinen Durchbruch mit Carl Schenkels beklemmendem Fahrstuhl-Thriller „Abwärts“ und brilliert seitdem kontinuierlich in Deutschland und den USA in den unterschiedlichsten Rollen im Fernsehen, im Kino und auf der Bühne.



Hannes Jaenicke war in den preisgekrönten ZDF-Dokumentationen „Im Einsatz …“ für Eisbären, Haie, Gorillas, Elefanten, Geparden, Delfine, Nashörner, Löwen, Geparden, Lachse, Vögel, Wölfe und Schweine zu sehen, die an die überaus erfolgreiche Ausstrahlung des Pilotfilms über Regenwaldvernichtung und vom Aussterben bedrohte Orang-Utans anschlossen. Dieser läutete eine Reihe ein, die auf eindringliche Weise den Zusammenhang zwischen Umweltzerstörung und Artensterben verdeutlicht.