Die ZDF-Korrespondentinnen Christiane Hübscher und Andrea Maurer zeigen in ihrer Dokuserie die Spannungen und Herausforderungen, die der Parteiaufbau der BSW mit sich bringt. Sie gehen der Frage nach: Was steckt hinter den Wahlerfolgen der neuen Partei? Die Serie führt durch ein Land, in dem das „Wagenknecht-Phänomen“ die zunehmende Politikverdrossenheit und die wachsende Kluft zur bürgerlichen Mitte widerspiegelt. In einer Zeit, in der Krieg und Frieden die Menschen bewegen, nutzt Sahra Wagenknecht gezielt einfache Antworten, um Stimmen zu gewinnen. Die Dokumentation lässt sowohl Anhänger als auch Kritiker der Partei zu Wort kommen, darunter prominente Politiker, Journalisten und Beobachter.