Eine Umweltaktivistin, eine Politlegende, eine Demo

In Ströbeles Büro tauschen sich die beiden aus über politisches Engagement, Revolutionen von unten und den Klimaschutz. Obwohl sie für ähnliche Ziele kämpfen, merken sie schnell, dass sie sich nicht in allem einig sind. "Das ist so eine ganz andere Generation der Klimaschützer", findet Clara Mayer. Ströbele gibt der Bewegung einen Rat: "Das wichtigste ist, dass ihr nicht erwarten könnt, dass da morgen was passiert. Ihr sollt euch dafür einsetzen, das ist ja völlig richtig, sondern ihr müsst einen langen Atem haben und immer wieder und immer wieder dabei bleiben, wenn ihr das als richtig erkannt habt. Und dann wird sich auch was verändern."