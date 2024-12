Megacitys - Wenn es Nacht wird in London

Sie sind dabei, wenn Szenefotograf Horst Friedrich in Soho auf Motiv-Safari geht. Wenn sich Superreiche im Rolls Royce zum Axt-Werfen fahren lassen. Wenn die Familie von Brian Danclair in Brixton mit Chili und Charme kocht wie in der karibischen Heimat. Wenn Dragqueen Vanity Nightmare ihr Publikum anheizt. Wenn im längst-gespielten Westend-Musical ein Phantom die Oper verflucht und Popstar Dan Smith von der Band Bastille erzählt, wie ihn seine Heimatstadt bis heute unablässig inspiriert.



Das sind einige der vielen Geschichten und Momente in einem Film über das schöne und kaputte, internationale und ur-britische, großspurige und unprätentiöse, kriminelle und feierwütige London, so wie es die beiden Autoren der Dokumentation erleben und entdecken.



Der Liebe wegen kam Horst Friedrich aus Deutschland nach London. Dort fand der bekannte Fotograf einen schier unerschöpflichen Pool an Motiven. Er nimmt das ZDF-Team mit auf Tour durch Soho. Unterwegs trifft er Freunde und Bekannte, es wird ein spontaner, fröhlicher Dreh, bei dem die Zuschauer auch etwas über den Preisdruck erfahren, der die Stadt ständig verändert. Und wie die Originale von Soho die einzigartige Stimmung dennoch aufrechterhalten.



Auch nach dem Brexit ist London eine der maßgebenden Metropolen der westlichen Welt: 15 Millionen Menschen leben in London, im wirtschaftlichen Zentrum des Vereinigten Königreichs. Ein unerschöpflicher Quell an Kreativität.



London ist bunt – eine Stadt voller multikultureller Menschen: Brian Danclair ist aus Trinidad nach London gezogen. Trinidad und Tobago war einst britische Kolonie und gehört noch immer zum Commonwealth. Im Londoner Stadtteil Brixton hat Brian seinen Lebenstraum verwirklicht und eröffnete "Fish Wings & Tings" – eines von mittlerweile drei bestens besuchten Restaurants mit karibischer Küche. Die Einflüsse und Lebensgeschichten der vielen Einwanderer aus allen Erdteilen machen London besonders: In Brixton haben sich viele Schwarze niedergelassen. In Brians Restaurant treffen die Zuschauer auch den Stadtführer Obi Opara. Er beschreibt, welche Rolle das koloniale Erbe im Vereinigten Königreich noch heute spielt.



London hat auch große Probleme – viele können sich die Stadt kaum noch leisten. Die brutal steigenden Mieten macht auch einer der ältesten Schwulenbars Europas zu schaffen: Dass die "Vauxhall Tavern" schließen soll, bestürzt die queere Gemeinschaft in der Stadt. Seit den 1950er-Jahren finden dort bereits Dragshows statt; Dragqueen Vanity Nightmare gehört zu den besten Acts. Ihr "Taylor Swift Special" ist ein Höhepunkt der Saison. London ist divers – aber wie groß ist die Akzeptanz für die Community in der Stadt wirklich? Fakt ist: Die Zahl der Hassverbrechen in den vergangenen Jahren hat wieder zugenommen. Auch das thematisiert die Dokumentation.