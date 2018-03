Am 1. Juni 1961 führt der Berliner Pharmakonzern Schering die Antibabypille unter dem namen "Anovlar" - was so viel bedeutet wie "kein Eisprung“ - erstmals in Deutschland ein. Niemand rechnet damit, dass die Pille das Leben der Frauen so weit reichend beeinflussen würde. Anfangs kommt die hormonelle Verhütung kaum zum Einsatz. Doch mit dem politischen Aufbruch der späten 60er Jahre setzt sich die Pille durch.