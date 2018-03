1916 hat sich der deutsche Angriff in Frankreich festgefahren, in einem verlustreichen Stellungskrieg. An der Maas versperren ihnen starke Verteidigungsanlagen den Weg nach Paris. Westlich von Metz sollen die deutschen Truppen nun den Abwehrriegel der Franzosen durchdringen - in Nähe von Verdun. Am 21. Februar 1916 beginnt die Schlacht mit einem Trommelfeuer. Tausende Artilleriegeschütze aller Kaliber schießen aufeinander. Verdun nennt man nun ‚Knochenmühle’.