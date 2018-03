Die Verschärfung des Ost-West-Konflikts durch den Korea-Krieg führt in der Bundesrepublik trotz kontroverser Diskussion wegen des noch nicht lang zurückliegenden Zweiten Weltkriegs zum Eintritt in die Europäische Verteidigungsgemeinschaft und der NATO. 1955 werden die ersten Soldaten der Bundeswehr vereidigt, 1956 entsteht in der DDR die Nationale Volksarmee (NVA).