Selina Schwarz (27) ist eigentlich Physiotherapeutin und hat schon auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Ansgar Stark (18) ist einer der Jüngsten und freut sich auf die körperliche Teamarbeit an Bord. Gweny Backs (28) hat bereits ihr BWL-Studium abgeschlossen und fragt sich, wie sie als Frau in einer Männerdomäne bestehen wird.



Die Herausforderungen sind groß – was tun, wenn ein Container brennt? Oder wenn alle über Bord gehen müssen und sich in einer Rettungsinsel über Wasser halten?



Wie fühlt es sich an, einen 350 Meter langen Stahlkoloss zu steuern? Und wie anstrengend ist das Leben auf dem Schiff - auf engstem Raum?



Die Dokuserie "On Deck - Ausbildung auf dem Meer" begleitet die Auszubildenden bei ihren größten Challenges. Werden Sie alle Extremsituationen meistern? Und haben sie am Ende der Reise immer noch das Ziel vor Augen: Ein Leben auf hoher See.