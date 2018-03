"Was wir in den letzten Wochen erlebt haben an Extremwetter ist absolut verträglich mit dem, was wir erwarten, wenn sich die sogenannten Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre erhöhen und es damit zu einer globalen Erderwärmung kommt. Und wir haben ja schon auch in Deutschland eine massive Erwärmung in den letzten 100 Jahren gemessen. Und insofern ist das gewissermaßen eine Blaupause dafür, was uns blüht, wenn die Erwärmung immer weitergeht."



Prof. Mojib Latif, GEOMAR - Helmholtz Zentrum für Ozeanforschung Kiel

Bildquelle: dpa