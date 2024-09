planet e.: Der Wein der Zukunft

Gartenexpertin und Journalistin Sabine Platz will wissen: Wie passen sich die Winzer und Winzerinnen an? Sie besucht das Weingut Hemer in Rheinhessen. Dort hat man bereits in den 90er-Jahren angefangen, auf Bio umzustellen. Doch die Umstellung war nicht immer leicht, erfährt sie von Winzer Andreas Hemer. Aber der Mut zahlt sich heute aus: Das Weingut ernährt drei Familien.



Die Weine unterliegen inzwischen den Ecovin-Richtlinien und werden vegan hergestellt, tragen das V-Label. Auf chemische Pflanzenschutzmittel und synthetischen Dünger wird verzichtet. Doch Stillstand gibt es nicht. Inzwischen baut Winzer Hemer pilzwiderstandsfähige Rebsorten an. Das Endprodukt – die sogenannten PIWI-Weine - erfreuen sich großer Beliebtheit. Zudem experimentiert Winzer Hemer mit einem Vitiforst - Bäumen auf dem Weinberg, die bei zunehmendem Hitzestress Schatten spenden sollen.



In Deutschlands Weinbergen gibt es einige Veränderungen. Der Anbau ist aufgrund des Klimawandels in immer nördlicheren Teilen des Landes möglich. So bewirtschaftet ein Winzer auf der Nordfriesischen Insel Sylt eine kleine Weinfläche. Und der früher nur in südeuropäischen Weinregionen angebaute Sauvignon Blanc gedeiht inzwischen auch in ganz Deutschland - die Anbaufläche steigt stetig an.



Was wird aus dem klassischen Riesling? Kann dessen Qualität gehalten werden? Oder müssen Mitarbeitende im Weinbusiness andere Wege einschlagen? Etwa den Bioanbau weiter vorantreiben? Weltweit wächst die Nachfrage nach Biowein, wie eine britische Marktanalyse zeigt. Die jährliche Wachstumsrate zwischen 2017 und 2022 lag bei fünf Prozent, während die Rate von konventionellem Wein stagnierte oder abfiel. Außerdem zeigen Studien, dass die biologisch hergestellten Weine im Geschmack deutlich vorne liegen.



So führt der Weg von Sabine Platz in die renommierte Wein-Hochschule Geisenheim, die ein bislang einzigartiges Forschungsprojekt durchführt. Im Kern geht es darum, wie sich zukünftig erhöhte Kohlenstoffdioxid-Konzentrationen in der Atmosphäre auf die Weinreben auswirken. Die Wissenschaftler werden Sabine Platz erste Ergebnisse präsentieren. Der Wein der Zukunft in Zeiten des Klimawandels – er stellt Winzer und Winzerinnen vor große Herausforderungen.