Annkathrin und Maciej (beide 26) haben bisher den 20 Jahre alten Skoda Fabia von Annkathrins Opa zum Camping benutzt. "Einfach Matratze, Campingkocher und einen Karton mit Utensilien hinten rein und los", erzählt Annkathrin. "Der Komfort und auch einiges an Geschirr bleibt dabei allerdings auf der Strecke." Für einen großen, ausgebauten Van fehlt ihnen das Geld und handwerkliches Können. Aber Camping an sich macht den beiden so viel Spaß, dass sie davon nicht lassen wollen. Deshalb soll jetzt Opas Kombi ausgebaut werden. Maciej träumt sogar von einer Dusche, während Annkathrin es ganz pragmatisch angeht: Bett, Küche und ganz viel Stauraum ist ihr wichtig.



Die Umbau-Profis Dan und Kilian nehmen die Challenge an. "Wir denken über ein Dachzelt nach, um den Platz im Innern als Stauraum nutzen zu können." Aber sprengt diese Planung nicht das Budget? Moderatorin Eva Mühlenbäumer begleitet den Entstehungsprozess mit den richtigen Fragen und packt auch selbst mit an.