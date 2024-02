Generation Klimaangst

„Klimaangst ist ein globales Phänomen und ist dementsprechend auch wirklich ernst zu nehmen. Dass viele junge Menschen sagen, dass sie keine Kinder mehr bekommen wollen aufgrund der Klimakrise und den Folgen, finde ich, ist das schon ein alarmierendes Zeichen“, sagt Stephan Heinzel, Professor für Klinische und Biologische Psychologie an der TU Dortmund.



"planet e." begleitet Marie und ihr engstes Umfeld im Alltag. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachbereichen kommentieren Maries persönliche Erfahrungen. Was ist Klimaangst? Wie fühlt sie sich an? Welche Folgen hat sie für junge Menschen und unsere Gesellschaft? Und was können wir tun, damit die Ängste junger Menschen in Zukunft nicht zunehmen?