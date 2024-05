planet e.: Green Deal - Kann Europa Klima?

In Polen macht er sich ein Bild von den nahezu komplett zerstörten Moorlandschaften. Dort soll mithilfe des EU-Klimaschutzpaketes eine Renaturierung in Gang gesetzt werden. Gerade Moore sind für den Klimaschutz immens wichtig, da sie große Mengen CO2 aus der Atmosphäre entziehen und so zu einem gigantischen Kohlenstoffspeicher werden.



Weiter geht's nach Deutschland, wo der Gebäudesektor nach wie vor die Klimavorgaben reißt. Eine Lösung könnte eine neue Holzbauweise sein. Reporter Andreas Stamm lässt sich zeigen, welches Potenzial sie hat.



Schließlich führt die Reise nach Spanien. Dort, vor den Toren Madrids, befinden sich große Mülldeponien. Sie sind enorme Quellen des Klimagases Methan. Neue Satellitentechnologie macht das ganze Ausmaß der Verschmutzung sichtbar. Doch auch in Spanien gibt es Lichtblicke: Das sonnenverwöhnte Land ist beim Ausbau erneuerbarer Energien weit vorangekommen – eine wichtige Voraussetzung etwa für den Ausbau von grüner Wasserstofftechnologie.



Also: Kann Europa Klima? Brüssel und nicht zuletzt auch Berlin müssen jetzt liefern. Denn sonst droht der groß angekündigte Green Deal zu scheitern. Für "planet e." startet Umweltreporter Andreas Stamm seine Tour durch Europa, um herauszufinden, ob die EU ihr selbst gesetztes Klimaziel erreicht.