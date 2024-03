planet e.: Leben am Limit

Vier Elemente bestimmen das Sein – davon waren nicht nur die Philosophen im alten Griechenland überzeugt: Wasser, Luft, Feuer und Erde. Der Film folgt den vier Hauptprotagonisten bei ihren selbst gewählten Herausforderungen.



Da ist der Österreicher Georg Zagler, ein Höhlenforscher. Den Untersberg in den Alpen kennt er seit seiner Kindheit. Als er das Märchen des schlafenden Königs hört, werden die Exkursionen in das Innere der Erde seine Passion. Und dabei entdeckt er immer wieder neue Geheimnisse in der Berg- und Höhlenwelt.



Die Finnin Johanna Nordblad ist Apnoe-Taucherin. Und nicht nur das. Ohne Sauerstoff lässt sie sich in Gewässer gleiten, deren Oberfläche vereist ist. Im März 2021 stellt sie einen neuen Weltrekord auf. 103 Meter mit nur einem Atemzug. Sie tauche, um der stressigen, menschlichen Welt zu entkommen, sagt sie. "An der Oberfläche fühle und höre ich das Chaos. Wenn der Countdown beginnt, fülle ich meine Lungen in einem Atemzug maximal mit Luft. Der Gegensatz zwischen dem Leben über Wasser und dem, was mich unter Wasser erwartet, ist gigantisch. Wenn ich tief hinabtauche, erkenne ich, wie klein ich bin und wie gewaltig die Welt ist."



Als Teenager ist der Spanier Pako Rivas ein Pyromane. Später wird es zu seiner Obsession, das Feuer zu kontrollieren und zu bekämpfen. Heute zählt er zu den bekanntesten Feuerwehrmännern Spaniens, spezialisiert auf besonders schwierige Fälle. Es wird zu seiner Berufung, unter besonders schlimmen Umständen so viele Leben wie möglich zu retten. Bei einem Erdbeben in Haiti meldet er sich als einer der Ersten für ein Einsatzteam von Freiwilligen. Bei seiner Rückkehr wird er als Held gefeiert, aber eine fehlgeschlagene Rettungsaktion eines jungen Mädchens verändert sein Leben für immer.



Philipp Halla ist ein österreichischer Extremsportler. Er probiert fast jeden Sport aus, der mit Adrenalin verbunden ist. So wird er geradezu süchtig nach dem freien Fall. Als Basejumper stürzt er sich von den schwierigsten Absprungstellen. Es kann gar nicht gefährlich genug sein, wie bei einem Sprung vom italienischen Monte Brento: "Es ging zwei Sekunden durch dichten Nebel, drei Sekunden durch dichten Nebel. Ich bin vor Angst fast gestorben. Endlich, nach elf Sekunden lichtete sich der Nebel, und ich sah, dass ich auf Bäume zuraste. Ich war so sauer auf mich selbst. Und auf die Idioten da oben, die mir sagten, ich solle springen. Vertrauen ist wichtig beim Basejumping. Ich hätte mir selbst vertrauen müssen." Doch dann verändern die Liebe zu seiner Frau und der Wunsch nach einem Baby sein ganzes Leben.



Jeder Hauptprotagonist ist auf seine ganz eigene Weise mit einem der vier Elemente verbunden. Der Film begleitet die persönliche Reise der vier unterschiedlichen Menschen. Es sind Geschichten von Zweifel, Angst, Mut und gebrochenen Helden. Ihre Motive und ihr Antrieb mögen verschieden sein. Und doch haben alle eines gemeinsam: die Suche nach einem Sinn im Leben.