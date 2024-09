planet e.: Wale - geliebt und gejagt

Vor 40 Jahren wurde ein weltweites Moratorium für den kommerziellen Walfang verabschiedet. Island, Norwegen und Japan jedoch gehen eigene Wege. Allein im europäischen Polarmeer wurden seitdem Tausende Minkwale und mehrere Hundert Finnwale gejagt. In diesem Jahr wurden in Norwegen 1157 Minkwale zum Abschuss freigegeben, in Island 128 Finnwale. Die über 20 Meter langen Finnwale sind die zweitgrößten Tiere der Erde und gelten noch immer als gefährdet.



Ein "planet e"-Filmteam ist ins Fanggebiet am Nordkap gefahren, um mit Gegnern und Walfängern zu sprechen. Der Markt für Walfleisch ist klein, die Akzeptanz innerhalb von Norwegen und Island sinkt. Inzwischen ist eine Art Kulturkampf um den Walfang ausgebrochen.



In der Dokumentation werden Lobbygruppen und Umweltschützer gefragt: Warum werden Wale in Europa noch immer gejagt und getötet? Andererseits: Was kritisieren Umweltschützer daran, obwohl sich doch die Bestände an Minkwalen wieder deutlich erholt haben?