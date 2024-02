Russische Überläufer packen aus Film von Florian Huber und Johannes Müller

Das ZDF zeigt die dramatische Flucht von vier Überläufern aus Armee und Söldnertrupps sowie aus dem russischen Gulag-System. Sie alle sind Offiziere und Veteranen verschiedener Kriege, unmittelbar beteiligt an dem Überfall auf die Ukraine oder den verbrecherischen Mobilisierungen in Russland. Einige werden vor dem Internationalen Strafgerichtshof aussagen.



Sind Massaker wie die von Butscha oder Irpin systematischer Teil der Kriegsführung? Ist der Beschuss von zivilen Zielen perfide Strategie? Wie modern und einsatzbereit sind Putins Waffen wirklich? Und welche Rolle spielt das russische Gefängnissystem mit seiner jahrhundertealten Kultur der Gewalt?



In der Dokumentation werden zusätzlich Kriegsgefangene, Geheimdienstler, Oppositionelle und Putin-Propagandisten interviewt, exklusives Footage und Bilder jener Social-Media-Kanäle werden gezeigt, die den Krieg in der Ukraine Tag für Tag dokumentieren. Mit weltweit renommierten Experten und vor allem den Berichten der russischen Überläufer entsteht so ein investigativer, hoch emotionaler In-depth-Report über "Putins Krieger", wie er bislang weltweit einzigartig ist.