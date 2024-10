... und die Zukunft unserer Landwirtschaft

Auch Untersuchungen zu Hitzestress und Trockenheit sollen Klarheit bringen. Ein Ergebnis ist bereits absehbar: Viele unserer bisherigen Ackerpflanzen werden in den kommenden Jahrzehnten erhebliche Probleme bekommen. Und nun? Eine Möglichkeit: Wir stellen uns um – auf Südfrüchte wie Aprikosen, Ananas und Physalis. Oder auch Exotischeres wie Erdnüsse, Augenbohne, Sesam und Schwarzkümmel. Doch so einfach ist das für die Landwirte nicht.



Eine andere Möglichkeit: Wir nutzen die Errungenschaften der Gentechnik. Die sogenannte Gen-Schere CRISPR/Cas9 kann Gene zielgenau verändern. Eine Revolution, denn so lassen sich Eigenschaften einer Pflanze gezielt verbessern. Deutsche Lieblingsnutzpflanzen könnten so vielleicht trotz des Klimawandels weiterhin angebaut werden. Allerdings – gentechnisch veränderte Pflanzen dürfen in Deutschland noch nicht angebaut werden. Dabei drängt sich die Frage auf - ist Pflanzengenetik in der Landwirtschaft Fluch oder Segen?