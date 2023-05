Deutschlands Kampf um die Freiheit

Mirko Drotschmann stellt ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern und auch ihren gewählten Vertretern im Bundestag 13 Wissensfragen: Woher kommt Schwarz-Rot-Gold? Wo trat die erste frei gewählte Nationalversammlung der Deutschen zusammen? Seit wann dürfen Frauen in Deutschland wählen? In kurzen Erklärbeiträgen erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer nicht nur die richtigen Antworten, sondern auch den Hintergrund und Kontext des historischen Geschehens.



Die Forschungsgruppe Wahlen hat die 13 Fragen außerdem in einer repräsentativen Umfrage gestellt. So kann jede*r sehen, mit wie vielen Deutschen er oder sie sein (Un-)Wissen teilt. Hätten Sie es gewusst? Das erfahren Sie in der Sendung.