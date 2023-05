Kampf um die Freiheit - Fünf Anläufe zur Demokratie

1. Die Revolution von 1848



Vor 175 Jahre rangen Bürger in allen Teilen Deutschlands um Freiheit und nationale Einheit. In der Revolution von 1848 ging es nicht nur darum, den herrschenden Monarchen eine Beteiligung an der Macht abzuringen, sondern auch einen geeinten deutschen Staat zu schaffen. Es war wohl gerade diese zweifache Zielsetzung, die zum Scheitern der 48er-Revolution führte. Am Ende triumphierten die reaktionären Mächte, und der Nationalstaat kam erst Jahrzehnte später, gegründet "von oben", durch die Fürsten. Doch die Ideen der Paulskirche, des ersten gesamtdeutschen Parlaments, fanden später Eingang in der Weimarer Verfassung, prägten hundert Jahre später auch das Bonner Grundgesetz, legen ein Fundament für die demokratische Entwicklung in Deutschland.



24. Februar 1848: Nach der Februarrevolution in Frankreich dankt König Louis-Philippe ab, Frankreich wird Republik. Das Ereignis führt zur "Märzrevolution" im Deutschen Bund.



18. März 1848: Die Soldaten des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. gehen gewaltsam gegen Demonstranten vor. 254 Menschen sterben. Der König verneigt sich vor den "Märzgefallenen".



18. Mai 1848: Fast 600 Abgeordnete, erstmals gewählt in freien Wahlen, haben einen Sitz in der Nationalversammlung, die in der Frankfurter Paulskirche tagt. Dort soll eine gemeinsame Verfassung für ein geeintes Deutschland ausgearbeitet werden.



April 1849: König Friedrich Wilhelm IV. lehnt die ihm angebotene Kaiserkrone ab. Das preußische Militär beendet die Aufstände in den Rheinprovinzen und in Baden blutig.







2. Der Umsturz von 1918



105 Jahre ist es her, dass am 9. November 1918 die Monarchie in Deutschland zusammenbrach und die Republik ausgerufen wurde. Könige und Fürsten, allen voran Kaiser Wilhelm II., dankten ab und räumten ihre Throne. Den sozialdemokratischen Kräften, die der Hohenzollern-Monarch einst als "vaterlandslos" tituliert hatte, fiel die "Konkursmasse" des versinkenden Kaiserreiches zu. Vorausgegangen war ein dramatischer Machtkampf zwischen Militärs, Politikern und dem Adel um das Schicksal des monarchischen Systems vor dem Hintergrund der nahenden Kriegsniederlage. Es handelt sich um einen Schlüsselmoment der deutschen Geschichte, als Philipp Scheidemann vom Balkon des Reichstags aus die demokratische Republik hochleben ließ. Sie hatte jedoch vom ersten Tag an schwere Erblasten des Kaiserreichs und des Krieges zu tragen.



Oktober 1918: Tausende Matrosen meutern in Kiel und Wilhelmshaven, die Revolution begann.



9. November 1918: Abdankung des deutschen Kaisers Wilhelm II. Der Sozialdemokrat Philipp Scheidemann ruft die Republik aus.



19. Januar 1919: Erste Wahlen in der neuen deutschen Republik – "Weimarer Republik" genannt, nach dem ersten Tagungsort der Nationalversammlung. Es gilt das freie und allgemeine Wahlrecht, auch für Frauen.







3. Gründung der Bonner Republik 1949



"Heute, am 23. Mai, beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte unseres Volkes", so lauteten die ersten Worte der Ansprache Konrad Adenauers zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949. Nur vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation des Deutschen Reiches wurde nach zähem Ringen das Bonner Grundgesetz unterzeichnet. Die wenigen "Mütter" des Verfassungswerkes sorgten dafür, dass darin der wegweisende Grundsatz stand "Frauen und Männer sind gleichberechtigt". Die Staatsgeburt war indes von Skepsis begleitet. Würde Bonn die gleiche Entwicklung wie Weimar nehmen? Als das Grundgesetz verkündet wurde, war von einem Provisorium die Rede, denn das Land blieb geteilt, die Wiedervereinigung als Staatsziel lag in unabsehbar weiter Ferne. Doch dann nahm das Provisorium Formen an, der Aufstieg aus den Ruinen des Weltkriegs zum so genannten "Wirtschaftswunderland" erfolgte in einem rasanten Tempo. Mit zunehmendem Wohlstand wuchs in Westdeutschland auch die Stabilität der Demokratie und ihre Akzeptanz.



1. September 1948: In Bonn konstituiert sich der Parlamentarische Rat, mit dem Auftrag der Erarbeitung einer vorläufigen Verfassung für einen künftigen westdeutschen Staat.



23. Mai 1949: Das "Grundgesetz" der Bundesrepublik Deutschland tritt in Kraft. Erst am 12. Mai 1949 endete die fast ein Jahr dauernde Berlin-Blockade durch die Sowjetunion.



7. Oktober 1949: In der sowjetischen Besatzungszone wird die Deutsche Demokratische Republik (DDR) gegründet.







4. Der 17. Juni 1953



Es begann damit, dass Ostberliner Bauarbeiter in den Streik traten und gegen die erhöhten Arbeitsnormen des SED-Regimes protestierten. Binnen kurzer Zeit erwuchs daraus am 17. Juni 1953 ein Volksaufstand in der gesamten DDR, heute gilt er auch als "Versuch einer deutschen Revolution". Sowjetische Panzer walzten den Aufstand nieder, es folgen "Säuberungen" und Verfolgungen. In der DDR wurde der 17. Juni von nun an totgeschwiegen. Im Westen dagegen machte man ihn zum Gedenktag, zum "Tag der deutschen Einheit": Ein offizieller Feiertag, dessen eigentlicher Ursprung aber immer mehr in Vergessenheit geriet. Doch spätestens dreieinhalb Jahrzehnte nach dem Volksaufstand, als die friedliche Revolution die Mauer zu Fall brachte, sollte sich rächen, dass das SED-Regime nie aus den Fehlern des 17. Juni gelernt hatte.



28. Mai 1953: Die DDR-Regierung gibt die Erhöhung der Arbeitsnormen um 10 Prozent bekannt.



16. Juni 1953: Bauarbeiter aus der Stalin-Allee legen ihre Arbeit nieder und ziehen zum Regierungsviertel in Ost-Berlin. Der Aufstand wird zur Demonstration für Freiheit und Wiedervereinigung.



17. Juni 1953: Am Abend des 17. Juni wird der Aufstand durch Panzer der Roten Armee niedergewalzt.



4. August 1953: Der 17. Juni wird als "Tag der deutschen Einheit" Nationalfeiertag der Bundesrepublik.







5. Der 9. November 1989



Am 9. November 1989 geschieht das Unglaubliche. Mit dem Mauerfall fand die friedliche Revolution in Ostdeutschland ihren glücklichen Höhepunkt. Die DDR-Bürger stießen das Tor zur Wiedervereinigung auf. Hieß es zunächst "Wir sind das Volk", folgte schon bald darauf der Ruf "Wir sind ein Volk". Am 3. Oktober 1990 vollendeten die Deutschen ihre staatliche Einheit, die faktische Freigabe durch die sowjetische Vormacht, aber vor allem die Bürger in der DDR haben möglich gemacht, was Monate vorher noch undenkbar schien: die Überwindung der Teilung Deutschlands und Europas, friedlich und in Freiheit. Doch die Hürden der inneren Vereinigung stellten die Demokratie auf die Probe, die Gesellschaft spaltete sich in Gewinner und Verlierer der Einheit, der demokratische Grundkonsens wurde immer wieder aus verschiedenen Richtungen angefochten. Was es bedeutet, eine Demokratie aufzubauen, sie mit Leben zu füllen, ihre Akzeptanz zu sichern, sind Fragen, die Deutschland auch in der Gegenwart vor große Herausforderungen stellen.



19. August 1989: Flucht Hunderter von DDR-Bürgern über Ungarn in den Westen, insgesamt fliehen Zehntausende im Sommer ‘89.



7. Oktober 1989: 40-Jahr-Feier der DDR, unter den Gästen der sowjetische Parteichef Michail Gorbatschow.



9. Oktober 1989: 70.000 Menschen demonstrieren in Leipzig.



9. November 1989: Öffnung der Mauer.



3. Oktober 1990: Wiedervereinigung Deutschlands.