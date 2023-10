Napoleons Image reicht vom brutalen Tyrannen und Kriegstreiber bis hin zum leidenschaftlichen Liebhaber, Reformer Frankreichs und Europas. Es ist gerade dieser Facettenreichtum, der das Interesse an seiner Person bis heute ungebrochen lässt.



Napoleon kommt am 15. August 1769 auf Korsika in einfachen Verhältnissen zur Welt. Die turbulente Zeit der Französischen Revolution verhilft ihm zu seiner steilen Karriere bei der französischen Armee. Neben seinen Erfolgen auf dem Schlachtfeld strebt Napoleon eine Neuordnung Europas an.



"Klein mit Hut, so stellt man ihn sich vor", meint Kunsthistoriker Mario Kramp. "Das sind Karikaturen mit dem Zweck, ihn lächerlich zu machen", kontert Émilie Robbe. Auch zum Streitpunkt, ob Napoleon ermordet wurde oder nicht, hat die französische Militärhistorikerin eine eindeutige Meinung – basierend auf aktuellen Forschungsergebnissen.



Ist der Aufsteiger in seinem Herzen bescheiden geblieben – oder sind ihm militärische Siege und politischer Ruhm zu Kopf gestiegen? Steht er für Fortschritt oder für Tod und Elend? Wie konnte er damit leben, auf seinen Schlachtfeldern Hunderttausende von Soldaten sterben zu sehen? Und wie war sein Verhältnis zu Frauen wirklich – insbesondere zu seiner großen Liebe Joséphine?



"Terra X History" spürt diesen und anderen Fragen nach und zeigt, wie und wer Napoleon Bonaparte wirklich war.