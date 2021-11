Dreiteilige Dokumentationsreihe

Einfach mal raus, den Alltag hinter sich lassen und auf vier Rädern das Leben in der Ferne erkunden. Die Sehnsucht nach Abenteuer und Freiheit ist so alt wie die moderne Zivilisation selbst. In drei Folgen begleitet die dreiteilige "Terra X"-Reihe "Abenteuer Freiheit" drei Familien, die den Sprung ins Ungewisse gewagt haben, bei ihren abenteuerlichen Reisen auf der Seidenstraße, am Polarkreis und auf der legendären Panamericana.