Beeinflusst die Pille, wen wir lieben?

Wenn ein Verhütungsmittel in letzter Zeit so richtig in Verruf geraten ist, dann ist es die Pille. War sie vor 60 Jahren noch ein willkommenes Mittel für die emanzipierte Frau, um ihre Sexualität selbstbestimmt auszuleben, fragt sich die junge Generation heute: Warum sollten wir ein Mittel schlucken, das solche Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt hat?