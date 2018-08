Der Dreißigjährige Krieg (1/2)

Interview mit Historikerin Prof. Barbara Stollberg-Rilinger



Frau Prof. Barbara Stollberg-Rilinger ist eine vielfach ausgezeichnete Historikerin an der Universität von Münster. Zu ihren Forschungsgebieten gehören unter anderem Politik und Religion im 17. Jahrhundert.



Muss man sich heute überhaupt noch mit dem Dreißigjährigen Krieg beschäftigen, er ist doch so weit weg?

Ich denke, es ist grundsätzlich gut, wenn man solche historischen Phänomene kennt, weil das eine gewisse Distanz zu dem schafft, was gegenwärtig passiert. Man hält die Gegenwart dann nicht mehr für selbstverständlich. Die Kenntnis der Geschichte eröffnet Vergleichsmöglichkeiten. In diesem Sinne kann man aus Geschichte immer lernen. Und auch wenn man daraus keine unmittelbaren Handlungsanweisungen ableiten kann, so schärft es doch die Urteilskraft. Heute erleben wir ja wieder hochkomplexe Konflikte, etwa im Nahen Osten, wo ebenfalls unzählige Mächte miteinander verknäuelt sind. Der Westfälische Frieden zeigt, dass es selbst in scheinbar hoffnungslos verfahrenen Situationen trotzdem gelingen kann, zu einer friedlichen Lösung zu kommen.



Wie kommt es zum Dreißigjährigen Krieg?

Der Dreißigjährige Krieg war eigentlich nicht ein einziger Krieg, sondern bestand aus einem ganzen Bündel von unterschiedlichen Konflikten. Als er ausbrach, war er zunächst einmal ein lokaler Konflikt zwischen den böhmischen Ständen und den Habsburgern. Dass daraus ein Dreißigjähriger Krieg entstehen würde, wusste niemand. Ich würde sagen, dass drei gravierende Konflikte den Dreißigjährigen Krieg genährt haben. Da ist einmal der konfessionelle Konflikt – vor allem zwischen dem katholischen Kaiserhaus in Wien und den protestantischen Mächten in Europa. Der zweite ist, damit eng verbunden, ein Verfassungskonflikt. Das heißt: Wie weit reicht die Macht des Kaisers? Wie weit reicht die Freiheit der einzelnen Fürsten im Römisch-Deutschen Reich? Die dritte Ebene, die das Ganze fatalerweise dann zu einem europäischen Konflikt gemacht hat, ist die machtpolitische Ebene – vor allem zwischen dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und Spanien einerseits und den Königen von Frankreich und Schweden andererseits.



Was bedeutete der Krieg für die deutsche Bevölkerung?

Der Krieg war nicht für alle Regionen Deutschlands gleichermaßen zerstörerisch. Es gab durchaus auch Gegenden, die relativ verschont geblieben sind. Aber insgesamt kann man doch sagen, dass er eine im wahren Wortsinn verheerende Wirkung hatte. Die Heere haben sich durch das Land gewälzt und dabei alles vernichtet und aufgezehrt. Das ist, glaube ich, ein Kernelement dieses Krieges. Es ging gar nicht so sehr um Schlachten, die geschlagen wurden. Die waren eigentlich die Ausnahme. Das Verheerende – gerade für die deutsche Bevölkerung – war, dass die Heere die Lebensgrundlagen der Menschen zerstörten. Das bedeutete eben eine unglaubliche Unsicherheit auf allen Gebieten des Alltagslebens. Die überwältigende Mehrheit der Menschen wusste überhaupt nicht, was da genau vor sich ging. Man suchte stattdessen einen religiösen Sinn in dem Ganzen: Gott straft die sündigen Menschen.



Kann man beim Dreißigjährigen Krieg von einer deutschen Urkatastrophe sprechen, die heute noch spürbar ist?

Man spricht in der Tat gern von der deutschen Urkatastrophe. Die Frage ist, was das eigentlich genau bedeutet. Sicher war das ein Krieg, der zum ersten Mal wirklich einen Großteil der deutschen Bevölkerung irgendwie betroffen hat und in erster Linie auf deutschem Boden ausgetragen wurde; insofern "deutsche" Urkatastrophe. Schon die Zeitgenossen haben den Dreißigjährigen Krieg als "Teutschen Krieg" bezeichnet. Als Urkatastrophe wird er gesehen, weil die Zersplitterung des Reiches dadurch zementiert worden sei. So hat das zumindest die Nationalgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert gesehen.



Zugleich ist vor allem im 19. Jahrhundert die Erinnerung an den Schwedenkönig Gustav Adolf sehr gepflegt worden. Er war der Held des Protestantismus. Und auch die Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts war noch sehr lange von dem Gegensatz "katholisch versus protestantisch" geprägt. Die alten Fronten sind gewissermaßen in der Geschichtsschreibung fortgesetzt worden. Heute sehen die Historiker das alles etwas anders. Die Frage ist aber auch, wie lebendig dieser Krieg in der kollektiven Erinnerung tatsächlich noch ist. Und das ist nicht so leicht zu beantworten. Man könnte allerdings darauf verweisen, dass der Krieg als Stoff in vielen literarischen Werken verarbeitet worden ist, sogar bis in die jüngste Zeit zum Beispiel in Daniel Kehlmanns Buch "Tyll", aber auch in den Werken von Grimmelshausen, Günter Grass und vielen anderen.



Wie kommt es 1641 zu ernsthaften Friedensbemühungen?

Es hat schon vorher immer mal wieder Friedensbemühungen gegeben – der Lösung am nächsten war sicher der sogenannte Prager Frieden im Jahr 1635. Zu den Friedensbemühungen 1641 kam es, weil gegen Ende des Krieges für alle Seiten immer klarer wurde, dass dieser Krieg nicht wirklich zu gewinnen war. Für niemanden. Und dass man irgendwie aus dieser verfahrenen Situation herauskommen musste. Deshalb gab es dann zunehmend Bestrebungen, einen allgemeinen Friedenskongress zustande zu bringen. Gemeinhin ist es so, dass man dazu zunächst einmal einen Waffenstillstand vereinbart und dann auf dieser Grundlage versucht, zu verhandeln. Damals war es so, dass während der ganzen Friedensverhandlungen, die sich über Jahre hinzogen, nie ein Waffenstillstand geschlossen wurde. Das heißt, während in Osnabrück und Münster verhandelt wurde, wurde gleichzeitig der Krieg fortgesetzt. Die einzelnen Parteien haben bis zuletzt versucht, Vorteile zu erkämpfen, die sie dann in den Verhandlungen in eine überlegene Situation bringen sollten. Das war natürlich fatal.



Welche Bedeutung hat der Westfälische Frieden von 1648 für die heutige Zeit?

Wenn ich sagen soll, was der Westfälische Frieden für mich bedeutet, dann, dass er ein großer Schritt auf dem Weg zur Entflechtung von Religion und Politik war. Er bedeutete noch keine vollständige Trennung, wie wir sie im modernen Verfassungsstaat haben, aber er war doch ein wichtiger Schritt in diese Richtung, in die Richtung religiöser Toleranz – Toleranz in dem Sinne, dass die politische Obrigkeit nicht über das Gewissen ihrer Untertanen zu herrschen hat. Da ist der Westfälische Frieden ein Meilenstein. Er hat zu etwas geführt, was ich für eine große Errungenschaft moderner Staatlichkeit halte: dass Staaten wahrheitsneutral sind und sich nicht in die Religion der Bevölkerung einmischen, sondern vielmehr dafür sorgen, dass jeder seinen Glauben privat leben kann.



Die Fragen stellte Claudia Moroni.