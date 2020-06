Der letzte Tag von Pompeji

Der Vesuv bricht aus und begräbt Pompeji in einem achtzehnstündigen Ausbruch mit Bimsstein- und Ascheschichten, die sich an einigen Stellen bis zu sieben Meter auftürmen. Eine detailgetreue Schilderung ist von dem römischen Schriftsteller Plinius dem Jüngeren in mehreren Abschriften erhalten. Die älteste nennt als Datum des Unterganges den 24. August. Durch die aktuelle Grabung konnte jedoch anhand einer Holzkohleinschrift, die kurz vor dem Ausbruch geschrieben worden sein muss, nachgewiesen werden, dass der Ausbruch tatsächlich erst am 24. Oktober erfolgte.