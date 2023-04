Europa in ... Der letzten Eiszeit

Prof. Dr. Wilfried Rosendahl (Paläontologe, Reiss-Engelhorn Museen Mannheim)

Wir haben Flusspferde, also Nilpferde am Rhein! Eigentlich könnte man fragen: Wie kann das sein, wir haben doch Eiszeit, wieso haben wir Flusspferde? Also wir haben 20 Knochen- und Zahnfunde hier bei uns im Datierungslabor datiert. Und große Überraschung: Diese Tiere lebten im Zeitraum zwischen 48.000 und 32.000 vor heute noch hier am Oberrhein, also zeitgleich mit dem Mammut. Und überraschend deswegen, weil bisher angenommen worden ist, dass die Flusspferde zum Ende der letzten Warmzeit vor ungefähr 116.000 Jahren hier ausgestorben sind. Das heißt, Flusspferde und Mammut lebten zeitgleich am Rhein.



Dr. Sibylle Wolf (Archäologin, Universität Tübingen)

Das Besondere an der Löwenmensch-Figur ist, dass er ein Mischwesen aus Mensch und Tier darstellt, aus Mensch und Höhlenlöwe. Hier manifestiert sich dieses abstrakte Denken, dieses Vorstellungsvermögen, dass man über die reale Welt hinaus Dinge schafft. Also für mich persönlich ist dieser Fund wichtiger als die Mona Lisa, weil wir hier wirklich die Wurzeln unserer eigenen Geschichte fassen können, unserer Kreativität.



Dr. Ralf Schmitz (Archäologe, Landesmuseum Bonn)

Das ist in der Tat das berühmteste menschliche Fossil überhaupt, dieser erste Neandertalerfund aus dem Neandertal. Der Mann hat im Alter von ungefähr 18, 19 Jahren einen Bruch seines linken Armes erlitten, im linken Ellenbogenbereich. Das ist nie richtig verheilt. Er hatte aber 20 Jahre überlebt. Das heißt, ein behinderter Neandertaler überlebt in einer eiszeitlichen Gesellschaft 20 Jahre lang. Das funktioniert nur, wenn Gruppenmitglieder eine soziale Fürsorge für ihn durchgeführt haben. Und ich finde, das sagt mehr über den Menschen Neandertaler aus als zehn Millionen Steingeräte.