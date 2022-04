Ein Moment in der Geschichte - Die Varusschlacht

Archäologin LWL-Archäologie für Westfalen



"Varus war ein sehr erfahrener Politiker, und Augustus wusste, wen er nach Germanien schickte. Wir können sicher davon ausgehen, dass er Vertrauen hatte in die Fähigkeiten von Varus, Germanien als neu erobertes Gebiet mit ins Römische Reich zu integrieren. Es gab keinen Grund, daran zu zweifeln."



"Auf alle Fälle muss Varus den Eindruck gehabt haben, dass sich Arminius vollständig auf die Seite der Römer geschlagen hat, dass er den römischen 'way of life' akzeptiert und auch die Ziele Roms akzeptiert hat, die germanischen Stämme zu unterwerfen und zu beherrschen."



"Die Motive des Arminius kennen wir nicht aus schriftlichen Quellen. Wir können nur darüber mutmaßen. Meines Erachtens muss er eine gehörige Portion an Ehrgeiz mitgebracht haben. Und er muss auch das Machtstreben in sich gespürt und umgesetzt haben – das Machtstreben, nicht nur den Stamm der Cherusker führen zu wollen, sondern auch Herrscher zu sein über verschiedene germanische Stämme."